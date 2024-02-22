В Якутии бывшая сотрудница почты получила пять лет колонии за хищение более 40 млн рублей

С женщины также взыщут украденную сумму денег

ЯКУТСК, 22 февраля. /ТАСС/. Бывший руководитель группы расчета заработной платы якутского управления "Почты России" за хищение более 40 млн рублей приговорена к пяти годам лишения свободы. С нее также взыщут размер хищения, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Саха (Якутия).

В 2023 году следственным подразделением УФСБ России по республике было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя группы расчета заработной платы Якутского управления федеральной почтовой связи - АО "Почта России" по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.6 УК РФ (мошенничество в сфере компьютерной информации).

"Установлено, что должностное лицо умышленно, из корыстных побуждений совершило хищение более 40 млн рублей путем ввода компьютерной информации с использованием своего служебного положения, денежными средствами распорядилось по своему усмотрению. Доказательства, собранные следственным подразделением регионального УФСБ, признаны Якутским городским судом Республики Саха (Якутия) достаточными для вынесения обвинительного приговора жительнице города Якутска 1980 года рождения. Подсудимая признана виновной в совершении хищения 40 816 989,78 рублей и приговорена к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск о взыскании с осужденной в пользу управления федеральной почтовой связи суммы хищения. По вступлению приговора в законную силу имущество, арестованное у фигуранта уголовного дела, будет реализовано в счет возмещения причиненного потерпевшему ущерба, добавили в пресс-службе.