22 февраля, 07:37
Военная операция на Украине

Под Новой Каховкой при атаке украинского БПЛА на автобус пострадали два человека

По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, за сутки украинские войска выпустили 50 артиллерийских снарядов по населенным пунктам на левом берегу Днепра

ГЕНИЧЕСК, 22 февраля. /ТАСС/. Водитель маршрутного автобуса и пассажирка ранены при атаке украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) под Новой Каховкой Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн

"На дороге Новая Каховка - Тополевка украинские террористы направили FPV-дрон на движущийся маршрутный автобус с пассажирами. Водителю удалось сманеврировать, благодаря чему взрыв произошел снаружи. Однако осколками был ранен сам водитель и одна из пассажирок. Водителю оказана помощь на месте, женщина доставлена в больницу", - написал он в Telegram-канале.

По словам Сальдо, за сутки украинские войска выпустили 50 артиллерийских снарядов по населенным пунктам на левом берегу Днепра. В частности, были обстреляны Алёшки, Днепряны, Корсунка, Новая Маячка, Обрывка. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеСальдо, Владимир ВасильевичХерсонская область