На Кубани обнаружили ребенка, которого разыскивал в РФ отец-австриец

Мать привезла сына в Новосибирск в феврале 2023 года

НОВОСИБИРСК, 22 февраля. /ТАСС/. Семилетний мальчик, на розыск которого ранее подал отец, являющийся гражданином Австрии, обнаружен в Краснодарском крае. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС главный судебный пристав Новосибирской области Сергей Неведомский.

Ранее в УФССП по региону ТАСС сообщали, что в ведомство поступил исполнительный документ на розыск. Предполагалось, что ребенок находится с матерью в Калининском районе Новосибирска, где проживает тетя мальчика.

"Данный ребенок был обнаружен по поручению соответствующего органа. Задача была просто установить местонахождение, ни в коем случае не изымать. Принятыми мерами было установлено, что он в Краснодарском крае", - сказал он.

Как сообщали ранее в УФССП, мать привезла сына в Новосибирск в феврале 2023 года. Известно, что мальчик освоил русский язык. Мать ребенка, 40-летняя Виктория Леванкова, является уроженкой Сочи.