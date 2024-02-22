ВСУ выпустили около 30 снарядов по Белгородской области за сутки

Пострадавших нет

БЕЛГОРОД, 22 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки обстреляли из артиллерии и минометов Белгородскую область, выпустив порядка 30 снарядов, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 22 минометных снаряда. Пострадавших и разрушений нет. <...> В Шебекинском городском округе по хутору Панков выпущено 3 минометных снаряда, по селу Новая Таволжанка - 2 артиллерийских снаряда", - написал он. Губернатор подчеркнул, что ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и крупных разрушений нет.

При этом Гладков уточнил, что после отражения средствами противовоздушной обороны атаки есть повреждения частного дома в Головинском сельском поселении. Помимо этого, в Валуйском городском округе село Старый Хутор подверглось атаке ВСУ с использованием дрона-камикадзе, повреждены хозпостройка и забор. "Также в хуторе Михайловка обнаружен взрывоопасный предмет, сегодня инженерная группа Минобороны РФ его извлечет и ликвидирует на полигоне", - добавил он.

Кроме того, Гладков отметил, что ВСУ атаковали с помощью беспилотника со взрывным устройством Борисовский район, но дрон тоже был посажен.