В шести областях Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской и Харьковской областях

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлялась в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской и Харьковской областях, свидетельствовали данные официального ресурса по оповещению населения.

Сообщения о тревоге начали поступать в 10:07 (11:07 мск) и в течение минуты охватили все перечисленные регионы. Тревога продлилась более 20 минут.

Сирены также сработали в подконтрольных Киеву районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

В новость внесены изменения (11:35 мск) - добавлена информация об отмене тревоги.