В Подмосковье пресекли получение 13 млн рублей взятки в рамках договора о поставках оружия

Следователи возбудили шесть уголовных дел

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов пресекли факт получения 13 млн рублей взятки на оборонном предприятии Подмосковья за помощь в заключении договоров на поставки оборудования и комплектующих для изготовления высокоточного оружия. Об этом сообщил руководитель ГУ МВД России по Московской области Виктор Пауков.

"В результате реализации оперативных материалов управления УЭБиПК и УФСБ по города Москвы и Московской области установлен факт получения взяток на общую сумму 13 млн рублей главным технологом научно-производственной корпорации "Конструкторское бюро машиностроения" и его посредником, заместителем начальника инструментального цеха, за способствование в заключении договоров поставок оборудования и комплектующих, предназначенных для изготовления высокоточного оружия", - сказал он, выступая с отчетом в Мособлдуме.

Пауков рассказал, что по данному факту в Коломне следователи в мае 2023 года возбудили шесть уголовных дел (дача взятки, посредничество и получение взяток). Всего, по словам начальника подмосковного главка полиции, в прошлом году в оборонно-промышленном комплексе задокументированы 64 уголовно-наказуемых деяния, к ответственности привлечены 32 человека.

"Конструкторское бюро машиностроения" является одним из ведущих российских конструкторских и научно-производственных центров в области военной техники. Основано в 1942 году.