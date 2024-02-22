В Бургундии задержали подозреваемого в краже 7 тыс. бутылок вина

По информации телеканала BFMTV, стоимость бутылок может составлять более €0,5 млн

ПАРИЖ, 22 февраля. /ТАСС/. Полиция задержала мужчину, подозреваемого в краже 7 тыс. бутылок бургундского вина. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, стоимость похищенных "7 тыс. бутылок может составлять более €0,5 млн". Цена некоторых бутылок, среди которых знаменитое Vosne-Romane, превышает €1 тыс., сообщает телеканал.

В преступлении подозревается 56-летний служащий винной компании в старинном винодельческом регионе Бон (департамент Кот-д'Ор, восток Франции).

Он совершал кражи многие годы и прятал добычу в своем погребе. При этом, по данным предварительного следствия, злоумышленник похищал бутылки исключительно для собственного удовольствия и никогда не перепродавал их.

Процесс над предполагаемым похитителем коллекционного бургундского, как ожидается, откроется в начале августа. До этого он будет находиться под подпиской о невыезде.