В ДНР боевика "Азова" приговорили к пожизненному сроку за убийства людей в Мариуполе

Обвиняемый совершил обстрел гражданского автомобиля

ДОНЕЦК, 22 февраля. /ТАСС/. Суд в Донецке приговорил к пожизненному сроку боевика группировки "Азов" (признана террористической, запрещена в РФ) за убийство троих людей в Мариуполе, сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего стрелка взвода разведки отдельного отряда специального назначения "Азов" национальной гвардии Украины Алексея Буры. <...> С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Буру к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - сообщили в пресс-службе.

По данным надзорного ведомства, в момент преступления 9 марта 2022 года осужденный двигался в составе колонны бронетехники по Мариуполю. По приказу командира он открыл огонь из автомата по мимо проезжающему гражданскому автомобилю. В результате обстрела были убиты двое мужчин и женщина.

В пресс-службе СК РФ сообщили, что Бура признал вину в полном объеме и раскаялся.