В Нижнем Новгороде полиция начала проверку после того, как участника СВО не пустили в клуб

Предполагаемой причиной стало то, что мужчина был в форме

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 февраля. /ТАСС/. Полиция начала проверку по поступившему сообщению о том, что добровольца, вернувшегося с СВО, не пустили в ночные клубы Нижнего Новгорода якобы из-за того, что он был в форме, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

"По поступившему в ОВД сообщению полицейскими проводится проверка, по итогам которой будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.

Ранее в нижегородской программе "Кстати" сообщалось, что добровольца, пришедшего с СВО в отпуск, отказались пускать в ночные клубы в Нижнем Новгороде. Вместе с женой, другом и его женой они пошли в заведения сразу после поезда, поэтому он был в форме.