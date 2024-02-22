При атаке села Белгородской области с помощью дронов пострадали два человека

БПЛА сбросили взрывные устройства на два грузовых автомобиля

ТАСС, 22 февраля. Двое мужчин получили ранения при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Глотово Белгородской области с помощью дронов. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Село Глотово Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые сбросили взрывные устройства на два грузовых автомобиля. В результате взрывов пострадали водители: у одного мужчины осколочные ранения лица и руки, у второго - осколочное ранение руки. Оба пострадавших были доставлены в медицинское учреждение, где врачи оказывают им всю необходимую помощь", - проинформировал глава региона.

Также, по словам губернатора, в результате первого взрыва загорелась машина, которую потушили еще до приезда оперативных служб. "В результате второго взрыва поврежден второй автомобиль", - добавил Гладков.

Позже губернатор сообщил, что село Козинка Грайворонского округа подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА, который сбросил взрывное устройство рядом с продуктовым магазином. Пострадавших нет. "В магазине выбиты стекла, повреждена кровля, также посечен легковой автомобиль. Оперативные службы работают на месте", - сообщил Гладков.