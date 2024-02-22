На трассе в Удмуртии сгорел автобус

Пострадали двое

ТАСС, 22 февраля. Рейсовый автобус сгорел на трассе Воткинск - Чайковский в Удмуртии, пострадали два человека, в том числе подросток. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о возгорании в моторном отсеке автобуса сообщением Чайковский - Пермь на 7-м км автодороги Воткинск - Чайковский поступило вечером 22 февраля. "В результате происшествия пострадали два человека: девочка 15 лет и молодой человек 19 лет. Оба получили колото-резаные раны кистей, они разбили окно. От госпитализации отказались", - говорится в сообщении.

На момент прибытия пожарного подразделения происходило открытое горение автобуса. Пожар ликвидировали на площади 30 кв. м.

Всего в салоне находились 38 пассажиров и водитель. Всех увезли на другом автобусе до автостанции в Воткинске.