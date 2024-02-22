В Ростовской области в массовом ДТП на трассе "Новороссия" пострадала женщина

Ее госпитализировали

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 февраля. /ТАСС/. На трассе "Новороссия" в Ростовской области столкнулись пять автомобилей, в результате ДТП пострадал один человек. Об этом сообщается в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции.

"На 38-м км автодороги "Новороссия" (Ростов-на-Дону - Мариуполь - Мелитополь - Симферополь) в Неклиновском районе Ростовской области водитель автомобиля Hyundai Accent в месте проведения дорожных работ, по предварительным данным, при перестроении из правой полосы в левую не уступила дорогу попутному автомобилю Volvo с полуприцепом", - говорится в сообщении.

В результате столкновения с Volvo легковушка выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем ГАЗ, с которым впоследствии столкнулся Volkswagen, а с последним - двигавшийся в попутном направлении автомобиль ГАЗ-330214.

По информации Госавтоинспекции, в результате ДТП водитель Hyundai Accent получила травмы и была доставлена в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

Как следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки", в районе хутора Пятихатки, где произошло ДТП, по информации на 19:00 образовалась пробка протяженностью около 6 км.