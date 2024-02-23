ВСУ выпустили по Белгородской области около 40 снарядов за сутки

Ни в одном из населенных пунктов района нет пострадавших

ТАСС, 23 февраля. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки обстреляли Белгородскую область, выпустив порядка 40 снарядов. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 4 артиллерийских снаряда, по селу Нехотеевка - 8 артиллерийских снарядов. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - написал он.

В Грайворонском городском округе в селе Глотово с беспилотника сбросили 4 взрывных устройства на 2 грузовых автомобиля. Водители получили осколочные ранения. После атаки 2 дронов-камикадзе в селе Козинка в продуктовом магазине выбиты стекла, повреждена кровля, также посечен легковой автомобиль. "Еще один дрон-камикадзе посажен средствами радиоэлектронной борьбы и впоследствии уничтожен", - отметил Гладков.

По словам главы региона, в селе Головчино система ПВО сбила беспилотник, на окраине поселка Горьковский с БПЛА сброшено 2 осколочных боеприпаса.

В Шебекинском городском округе по селу Середа выпущено 19 минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка - 2, по хутору Марьино - 1. В населенных пунктах пострадавших и разрушений нет.