Силы ПВО уничтожили два украинских БПЛА над Курской областью

Губернатор области Роман Старовойт ранее сообщал о работе средств противовоздушной обороны в регионе

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

"23 февраля около 10:20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области", - сообщили там.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал о работе сил ПВО в регионе.