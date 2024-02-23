В двух регионах Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Днепропетровской и Харьковской областях

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Режим предупреждения об угрозе с воздуха был введен в двух регионах на востоке Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сирены сработали в Днепропетровской и Харьковской областях. Позднее тревогу отменили. Тревога длилась чуть более 20 минут.

Ранее воздушная тревога объявлялась в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Харьковской областях, она продлилась от 40 минут до почти часа.

В новость внесены изменения (13:01 мск) - добавлена информация об отмене тревоги.