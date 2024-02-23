23 февраля, 10:33
Военная операция на Украине

В Белгородской области ВСУ сбросили с БПЛА взрывное устройство на автомобиль

Никто не пострадал

ТАСС, 23 февраля. Беспилотный летательный аппарат сбросил взрывное устройство на автомобиль в городе Шебекино Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

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"Город Шебекино Шебекинского городского округа подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА, который сбросил взрывное устройство на припаркованный рядом с частным жилым домом автомобиль", - написал он.

От взрыва посечены автомобиль и забор. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы. Глава региона отметил, что никто не пострадал. 

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РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине