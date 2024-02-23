В Оренбургской области произошел пожар в многоэтажке

Пострадал один человек

ТАСС, 23 февраля. Пожар произошел в квартире девятиэтажного дома в Бузулуке Оренбургской области, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Вечером 23 февраля дежурному поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном доме 4-го микрорайона. Возгорание происходило в квартире на пятом этаже. "Сотрудники МЧС России спасли пять человек, в том числе одного ребенка. Также 20 человек эвакуированы с расположенных выше этажей. Пожар ликвидирован на площади 15 кв. м. Погибших нет, травмирован один человек", - сообщили в управлении.

Причины пожара устанавливаются.