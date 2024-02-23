23 февраля, 20:11
Военная операция на Украине

Над Брянской областью система ПВО сбила беспилотник

Сергей Мальгавко/ ТАСС, архив
© Сергей Мальгавко/ ТАСС, архив

БПЛА уничтожили над Стародубским муниципальным округом

ТАСС, 23 февраля. Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над Брянской областью.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА", - написал он, уточнив, что силы ПВО Минобороны РФ уничтожили беспилотник над Стародубским муниципальным округом.

Глава региона добавил, что пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные службы. 

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