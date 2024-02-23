Над Брянской областью система ПВО сбила беспилотник

БПЛА уничтожили над Стародубским муниципальным округом

ТАСС, 23 февраля. Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над Брянской областью.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА", - написал он, уточнив, что силы ПВО Минобороны РФ уничтожили беспилотник над Стародубским муниципальным округом.

Глава региона добавил, что пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные службы.