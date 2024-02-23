В Курской области запустили сигнал ракетной опасности

В регионе заработала система оповещения

ТАСС, 23 февраля. Угрозу ракетной опасности объявили в Курской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.

"Ракетная опасность в Курской области! Запущена система оповещения населения", - написал он.

Глава региона добавил, что необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. "Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг", - отметил Старовойт.

Позже он сообщил, что над регионом работает система ПВО.

"В небе над Курском и Курским районом работает ПВО. Прошу сохранять спокойствие", - написал губернатор.