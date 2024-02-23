Венгерские таможенники уличили жену украинского дипломата в контрабанде сигарет

Национальное налоговое и таможенное управление Венгрии не уточнило, где работает муж женщины, а также не назвало фамилии нарушителей

БУДАПЕШТ, 23 февраля. /ТАСС/. Венгерские таможенники задержали на границе с Украиной двух граждан этой страны, в том числе жену украинского дипломата, за попытку контрабанды более 140 тыс. пачек сигарет. Об этом сообщило Национальное налоговое и таможенное управление Венгрии, опубликовавшее видеозапись инцидента, произошедшего на пограничном пункте пропуска в Захони.

Таможенное ведомство рассказало, что некий украинский гражданин пытался ввезти в Венгрию на микроавтобусе "Мерседес" с поддельными дипломатическими номерами большую партию контрабандных сигарет. "Водитель автомобиля хотел скрыть серьезное правонарушение, наносящее ущерб государственному бюджету [Венгрии], используя для этого дипломатический иммунитет своей пассажирки", - говорится в комментарии. Правонарушитель был взят под стражу, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Пассажирка автомобиля, которая как выяснилось, является женой украинского дипломата и обладает дипломатическим паспортом, была отпущена.

Ведомство не назвало фамилии нарушителей и не указало, где работает муж этой женщины, но поскольку автомобиль следовал в Венгрию, можно предположить, что он является сотрудником украинского посольства в Будапеште. Номер автомобиля, остановленного на погранпункте в Захони, скрыт на видеозаписи, сделанной венгерскими таможенниками.

Обыск и наручники

Власти сообщили, что задержанные пытались ввести их в заблуждение, утверждая, будто "не провозят товары, подлежащие декларированию". "На двери грузового отсека автомобиля была бумажная наклейка с украинской печатью, подтверждающая его дипломатическую неприкосновенность, которая не имела официального статуса. Когда сотрудники таможни выразили намерение тщательно обыскать микроавтобус, водитель и его пассажир не оказали им никакого содействия, закрылись в салоне и начали звонить по телефону. Воспользовавшись моментом, один из сотрудников сумел открыть дверь машины через полузакрытое окно, и вскоре преступник наблюдал за обыском автобуса в наручниках. Когда был открыт грузовой отсек, там были обнаружены 141,5 тыс. упаковок украинских сигарет, завернутых в черный полиэтилен, на которых не было ни одной акцизной марки", - сообщило управление, проиллюстрировав этот рассказ видеокадрами на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По оценкам властей, в результате этих противозаконных действий ущерб госбюджету Венгрии мог бы составить более 250 млн форинтов (€643 тыс.). Водитель автомобиля был задержан, и "вопрос о его аресте будет решаться в окружном суде города Ньиредьхаза в ближайшие несколько дней", добавило таможенное ведомство.

На его страницах в социальных сетях встречаются сообщения и о других гражданах Украины, задержанных при попытках контрабанды различных товаров. Однако случай с женой дипломата выпадает из общего ряда. По сведениям Главного полицейского управления Будапешта, ежедневно границу между Украиной и Венгрией пересекают порядка 10 тыс. украинцев. Среди этих людей немало беженцев, но большинство из них составляют те, кто занимается мелкой трансграничной торговлей и перевозкой товаров между двумя странами.