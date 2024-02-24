23 февраля, 22:02
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении еще двух дронов ВСУ в Тульской и Курской областях

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив

Работали дежурные средства ПВО

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Дежурные средства противовоздушной обороны РФ сбили еще два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа в Тульской и Курской областях.

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Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по объектам в РФ была пресечена 24 февраля около 00:15 мск.

"Два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Курской и Тульской областей", - отметили в ведомстве. 

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