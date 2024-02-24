МО РФ сообщило об уничтожении еще двух дронов ВСУ в Тульской и Курской областях

Работали дежурные средства ПВО

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Дежурные средства противовоздушной обороны РФ сбили еще два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа в Тульской и Курской областях.

Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по объектам в РФ была пресечена 24 февраля около 00:15 мск.

"Два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Курской и Тульской областей", - отметили в ведомстве.