В Курской, Липецкой и Тульской областях силы ПВО перехватили и уничтожили еще 4 дрона ВСУ

Атаки совершались с помощью аппаратов самолетного типа

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Средства ПВО РФ перехватили еще четыре украинских дрона самолетного типа: один перехвачен в Курской области, два - в Липецкой, еще один уничтожен в Тульской, сообщили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи с 00:20 до 02:00 пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены над территориями Курской (1 БПЛА), Липецкой (2 БПЛА) областей и уничтожен БПЛА над территорией Тульской области", - сообщили в ведомстве.

В новость внесена правка (07:12 мск) - передается с исправлением времени во втором абзаце, верно - до 02:00.