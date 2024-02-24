В Новосибирске при пожаре в пятиэтажке погибли два человека

Еще пятеро пострадали

НОВОСИБИРСК, 24 февраля. /ТАСС/. Пять человек пострадали в результате пожара в пятиэтажном доме в Новосибирске, еще двое были найдены без признаков жизни. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"Во время проведения работ обнаружены два человека без признаков жизни. Один из них находился в горящей квартире. <…> Из соседних квартир сотрудники МЧС России спасли девять человек при помощи спасательных устройств. Из них семья - двое взрослых и двое детей не пострадали. Остальным пятерым жильцам пожарные оказывали помощь и реанимационные действия, передали медикам для дальнейшей госпитализации", - указано в сообщении.

Пожар произошел в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома в Дзержинском районе по улице Адриена Лежена. За 50 минут сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение. Предварительная площадь пожара составляет 40 кв. м. До прибытия пожарных 17 человек эвакуировались самостоятельно, они не пострадали. Для людей развернули пункт временного размещения на базе детского сада.