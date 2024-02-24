В Москве водитель совершил ДТП в состоянии наркотического опьянения

В результате аварии погиб один человек

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Один человек погиб в результате ДТП на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщили в столичной прокуратуре.

"На внутренней стороне 26-го км МКАД столкнулись три транспортных средства. 40-летний водитель автомобиля Citroen совершил наезд на водителя автомобиля Mercedes 1999 года рождения, находившегося на проезжей части", - сообщили в ведомстве, отметив, что пострадавший мужчина с травмами был госпитализирован в тяжелом состоянии и умер в больнице.

В столичной прокуратуре отметили, что по результатам медосвидетельствования установлено, что водитель Citroen находится в состоянии наркотического опьянения.

"Мужчине предъявлено обвинение по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения" (п. "а" ч. 4 ст. 264) УК РФ, он заключен под стражу", - сообщили в прокуратуре Москвы. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.