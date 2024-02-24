На северо-востоке Москвы под тяжестью снега обрушилась крыша парковки

Площадь обрушения составляет около 100 кв. м

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Крыша уличной парковки обрушилась на машины под тяжестью снега на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"ЧП произошло на открытой парковке в столичном районе Северное Медведково в районе 90-го км. МКАД. Площадь обрушения составляет около 100 кв. м", сказал собеседник агентства.

По его информации, в результате происшествия, предварительно, пострадавших нет.

Он сообщил, что под обрушение попало более десятка машин, среди которых Mercedes, Porsche Panamera, Mitsubishi, Kia и другие.