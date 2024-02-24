В Якутии при опрокидывании автоцистерны разлилось 3 тонны топлива

Никто не пострадал

ЯКУТСК, 24 февраля. /ТАСС/. Топливо разлилось на автодороге "Яна" в Томпонском районе Якутии в результате опрокидывания прицепной автоцистерны, пострадавших нет. Объем разлитого топлива составил около 3 тонн, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

"Поступила информация о том, что, не доезжая 34-го км до села Тополиное, на РАД "Яна" произошло опрокидывание емкости бензовоза, сам бензовоз не опрокинулся. Пострадавших нет. На месте ДТП отработали силы ГИБДД, дорожной службы и администрации села Тополиное. <…> По информации водителя, объем разлитого топлива составил около 3 тонн, топливо откачано в другой бензовоз, опрокинутая емкость поставлена на колеса", - говорится в сообщении.

Установлено, что у грузовика Volvo FM при спуске с опасного участка произошла поломка опорно-сцепного устройства тягача, в результате чего произошло самовольное отсоединение автоцистерны с последующим опрокидыванием и разливом нефтепродуктов. "Рядом с местом ДТП водных объектов нет. Устранением и сбором топлива будет заниматься собственник. Завтра планируется выезд специалистов Томпонского комитета государственного экологического надзора для определения количества разлитого топлива и забора проб", - отметили в управлении.