24 февраля, 12:58,
обновлено 24 февраля, 13:01
Военная операция на Украине

В Белгородской области силы ПВО сбили украинский беспилотник

Как указали в Минобороны РФ, "около 15:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа"

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

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"24 февраля около 15:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сообщили в ведомстве. 

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