В двух регионах Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Днепропетровской и Полтавской областях

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Воздушная тревога повторно была объявлена в Днепропетровской и Полтавской областях, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сообщения о тревоге поступили в 15:00 по местному времени (16:00 мск).

Позднее тревогу отменили. Она длилась чуть менее 40 минут. В течение этого времени сообщений о происшествиях не поступало.

Ранее в этих областях уже объявляли воздушную тревогу. Сирены также отключили в Харьковской области, где тревога продолжалась почти два часа.

В новость внесены изменения (16:51 мск) - добавлена информация об отмене тревоги.