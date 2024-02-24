24 февраля, 16:28
Военная операция на Украине

При обстреле центра Донецка со стороны ВСУ получил ранения мирный житель

Прилеты зафиксировали возле одного из ресторанов

ДОНЕЦК, 24 февраля. /ТАСС/. Один человек ранен в результате обстрела центра Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Прилеты зафиксированы возле одного из ресторанов, сообщили ТАСС в оперативных службах Донецкой Народной Республики (ДНР).

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"Один человек ранен в Ворошиловском районе Донецка. Прилеты зафиксированы возле ресторана "Аркадия", - сообщили в оперативных службах.

Там уточнили, что, предварительно, обстрел велся из РСЗО HIMARS. В настоящее время ВСУ продолжают наносить удары по Калининскому, Ворошиловскому и Киевскому районам города. 

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