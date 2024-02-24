В Белгородской области силы ПВО сбили третий за день украинский БПЛА

Беспилотник уничтожили около 21:00

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили третий за день украинский беспилотник самолетного типа в небе над Белгородской областью.

"24 февраля около 21:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сообщили в Минобороны РФ.