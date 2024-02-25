В Мексике не менее 10 человек погибли в результате ДТП с участием автобуса и трейлера

По данным газеты Heraldo de Mexico, среди них четверо несовершеннолетних

МЕХИКО, 25 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 10 человек погибли, еще 10 пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса и трейлера вблизи города Сан-Луис-Потоси в центральной части Мексики. Об этом в субботу сообщила газета Heraldo de México.

По ее данным, среди погибших четверо несовершеннолетних. Пострадавшие доставлены в больницы, часть из них находится в тяжелом состоянии. Пассажиры возвращались с религиозного мероприятия.

Отмечается, что водитель грузовика скрылся с места происшествия. Полиция проводит расследование причин инцидента.