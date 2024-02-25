Белгородскую область атаковали более 10 украинских беспилотников за сутки

По населенным пунктам региона выпустили около 30 снарядов

ТАСС, 25 февраля. Более 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область за прошедшие сутки, по населенным пунктам региона было выпущено порядка 30 снарядов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено восемь артиллерийских снарядов. Над селом Никольское системой ПВО сбит БПЛА противника. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет", - написал он.

По словам губернатора, в Дубовском сельском поселении Белгородского района после отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ была повреждена кровля в одном частном домовладении, в Новосадовском сельском поселении повреждено три автомобиля.

В Грайворонском округе в субботу в поселке Горьковский дроном-камикадзе был атакован инфраструктурный объект связи, по окраине села Заречье-Второе выпущено шесть минометных снарядов, по окраине села Замостье - четыре минометных снаряда. В Краснояружском районе в селе Вязовое с трех беспилотников ВСУ сбросили три взрывных устройства на инфраструктурный объект связи, он также был атакован двумя дронами-камикадзе.

В Новооскольском округе в районе хутора Развильный, в Прохоровском районе рядом с селом Шахово, в Чернянском районе рядом с селом Волоконовка и в Старооскольском округе над селом Долгая Поляна системой ПВО были сбиты беспилотники ВСУ. В Шебекинском округе по селу Середа было выпущено семь минометных снарядов. "Также в Середе с БПЛА сброшено два взрывных устройства. Под минометный обстрел попал МАПП "Шебекино", зафиксировано три прилета. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - добавил Гладков.