В ЛНР в результате обстрела села со стороны ВСУ погиб человек

Повреждения получили восемь жилых домов

ЛУГАНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Один мирный житель погиб в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Кременского муниципального округа в ЛНР. Об этом сообщил глава администрации округа Вячеслав Третьяков.

"Вновь вооруженные формирования Украины нанесли подлый удар по мирным жителям нашего округа. В результате обстрела села Кременского муниципального округа мы потеряли одного из наших сограждан", - написал он в своем Telegram-канале, не уточняя время нанесения удара.

По его словам, в результате атаки повреждены восемь жилых домов, один из них разрушен.