25 февраля, 10:20,
обновлено 25 февраля, 10:53
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили об ударе ВСУ по жилому массиву в Донецке

Дмитрий Ягодкин/ ТАСС, архив
© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС, архив

Оперативные службы республики уточнили, что пострадали два человека

ДОНЕЦК, 25 февраля. /ТАСС/. Украинские войска ударили по жилому массиву в Кировском районе Донецка, два человека ранены. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах Донецкой Народной Республики (ДНР).

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"По микрорайону "Текстильщик" были сильные прилеты, есть раненые", - сказал собеседник агентства.

Позже он сообщил, что ранения получили два человека.

Кроме того, по словам представителя оперативных служб, в результате удара Вооруженных сил Украины повреждены многоквартирные дома, сгорели несколько частных автомобилей. Обстрел велся из артиллерии калибра 155 мм.

В новость внесены изменения (13:53 мск) - добавлена информация о получивших ранения. 

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