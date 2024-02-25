В ДНР сообщили об ударе ВСУ по жилому массиву в Донецке

Оперативные службы республики уточнили, что пострадали два человека

ДОНЕЦК, 25 февраля. /ТАСС/. Украинские войска ударили по жилому массиву в Кировском районе Донецка, два человека ранены. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах Донецкой Народной Республики (ДНР).

"По микрорайону "Текстильщик" были сильные прилеты, есть раненые", - сказал собеседник агентства.

Позже он сообщил, что ранения получили два человека.

Кроме того, по словам представителя оперативных служб, в результате удара Вооруженных сил Украины повреждены многоквартирные дома, сгорели несколько частных автомобилей. Обстрел велся из артиллерии калибра 155 мм.

В новость внесены изменения (13:53 мск) - добавлена информация о получивших ранения.