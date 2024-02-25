В пяти областях Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Режим предупреждения об угрозе с воздуха был объявлен в пяти регионах Украины.

Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Сирены звучали в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях 21 минуту.

Ранее воздушная тревога объявлялась в Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях, она продлилась от 15 минут до почти 1,5 часа.

В новость внесены изменения (16:18 мск) - добавлена информация об отмене тревоги.