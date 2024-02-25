В Саратове пассажирский автобус столкнулся с двумя машинами и врезался в остановку

Никто не пострадал

ТАСС, 25 февраля. Пассажирский автобус столкнулся с двумя автомобилями, после чего врезался в остановку общественного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"По предварительным данным, в дневное время 25 февраля на пересечении улиц Антонова и Топольчанской Саратова произошло столкновение пассажирского автобуса №11 и 2 легковых автомобилей, после чего автобус врезался в остановку общественного транспорта", - сообщили в надзорном ведомстве.

Для координации деятельности служб на место происшествия выехал заместитель прокурора Ленинского района Саратова Артур Амбарцумян.

Как сообщили в городском отделе ГИБДД, в результате ДТП никто не пострадал.