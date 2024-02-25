В Татарстане автобус с 40 пассажирами съехал в кювет на трассе

По предварительной информации, никто не пострадал

ТАСС, 25 февраля. Водитель маршрутного автобуса, в салоне которого находились 40 пассажиров, превысил скорость и съехал в кювет в Нижнекамском районе Татарстана. По предварительной информации, никто не пострадал, сообщили в прокуратуре республики.

"Предварительно, сегодня около 15:30 на трассе Чистополь - Нижнекамск 58-летний водитель автобуса Hyundai превысил скорость и вылетел в кювет. В салоне автобуса, следовавшего по маршруту Камские Поляны - Нижнекамск, находились 40 пассажиров - они осмотрены медиками бригады скорой медицинской помощи, пострадавших нет, убыли на попутных транспортных средствах", - сообщили в надзорном ведомстве.

Обстоятельства случившегося выясняются. Ход проверки взяла на контроль прокуратура Нижнекамска.