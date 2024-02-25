25 февраля, 15:27
Военная операция на Украине

ВСУ обстреляли окраину поселка Ленинский в Белгородской области

Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, пострадавших нет

ТАСС, 25 февраля. Вооруженные силы Украины обстреляли окраину поселка Ленинский в Белгородской области, частично нарушено электроснабжение.

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Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Под обстрел ВСУ попала окраина поселка Ленинский Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи, под частичное отключение попадают абоненты поселка", - написал он.

По словам губернатора, аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с МО РФ. 

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РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине