ВСУ обстреляли окраину поселка Ленинский в Белгородской области

Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, пострадавших нет

ТАСС, 25 февраля. Вооруженные силы Украины обстреляли окраину поселка Ленинский в Белгородской области, частично нарушено электроснабжение.

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Под обстрел ВСУ попала окраина поселка Ленинский Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи, под частичное отключение попадают абоненты поселка", - написал он.

По словам губернатора, аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с МО РФ.