Мужчина с ребенком погибли при пожаре в частном доме под Тамбовом

По данным следственного управления СК РФ по Тамбовской области, они не смогли самостоятельно покинуть помещение

ТАСС, 25 февраля. При пожаре в жилом доме в Мичуринске Тамбовской области погибли 48-летний мужчина и 9-летний мальчик, по факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"В Мичуринске следователи устанавливают обстоятельства гибели ребенка и его отца при пожаре. <…> Точная причина возгорания будет установлена по результатам проведения пожарно-технической экспертизы", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, днем в воскресенье загорелся жилой дом по Кирсановской улице. В это время в доме находились 48-летний мужчина и его 9-летний сын, которые самостоятельно не смогли покинуть помещение. "Их тела при тушении пожара обнаружили спасатели. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего мичуринским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области начата доследственная проверка", - сообщили в пресс-службе.