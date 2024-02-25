25 февраля, 15:56,
обновлено 25 февраля, 16:49
Военная операция на Украине

В Севастополе объявляли воздушную тревогу

Севастополь. Сергей Мальгавко/ ТАСС
Севастополь
© Сергей Мальгавко/ ТАСС

Военные применяли дымовые средства маскировки

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена на территории Севастополя, сообщается в Telegram-канале губернатора Михаила Развожаева.

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"Внимание всем! Воздушная тревога", - написал губернатор.

Он добавил, что дым в районе Севастопольской бухты был вызван использованием военными табельных средств маскировки.

Позже губернатор сообщил об отмене тревоги.

Также приостановлено движение автотранспорта по Крымскому мосту, сообщается в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

В новость были внесены изменения (19:49 мск) - добавлена информация об отмене тревоги.  

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РоссияСевастопольРазвожаев, Михаил ВладимировичВоенная операция на Украине