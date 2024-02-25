В Севастополе объявляли воздушную тревогу

Военные применяли дымовые средства маскировки

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена на территории Севастополя, сообщается в Telegram-канале губернатора Михаила Развожаева.

"Внимание всем! Воздушная тревога", - написал губернатор.

Он добавил, что дым в районе Севастопольской бухты был вызван использованием военными табельных средств маскировки.

Позже губернатор сообщил об отмене тревоги.

Также приостановлено движение автотранспорта по Крымскому мосту, сообщается в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

В новость были внесены изменения (19:49 мск) - добавлена информация об отмене тревоги.