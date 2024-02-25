Как сообщил губернатор Роман Старовойт, пострадавших нет

ТАСС, 25 февраля. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли три района Курской области, повреждения получили семь домов, а также линии газо- и электроснабжения. Пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.

"Три района Курской области были обстреляны со стороны Украины. Пострадавших нет. В селе Кульбаки Глушковского района в результате обстрела повреждены газовая труба и линии электропередачи. Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановлению. Также повреждены окна в трех домовладениях", - написал он.

Кроме того, по словам главы региона, ВСУ обстреляли село Троицкое Кореневского района региона. "Повреждены три домовладения, пострадали фасады, окна, крыши. Продолжается подомовой обход", - проинформировал губернатор.

Также в Николаево-Дарьино Суджанского района в результате обстрела повреждено один дом, один автомобиль и комбайн. "Всем собственникам пострадавшего имущества окажем помощь в восстановлении", - добавил Старовойт.