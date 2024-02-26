На Алтае в ДТП погибли три человека

Еще трое пострадали

БАРНАУЛ, 26 февраля. /ТАСС/. Три автомобиля столкнулись в Алтайском крае, в результате ДТП погибли три человека, еще трое получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

"В результате ДТП погибли три человека и три получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе персональные данные. По данному факту ДТП назначено проведение проверки", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Corona Premio, двигаясь со стороны города Змеиногорск в направлении села Староалейское, выехал на полосу встречного движения для совершения обгона, где допустил столкновение с автомобилем Toyota Camry. После чего произошло столкновение с еще одной машиной Toyota Corona Premio.