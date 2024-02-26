В Северо-Курильске после извержения вулкана Эбеко выпал пепел

Высоту пеплового столба из-за погоды определить не удалось

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Вулканологи в понедельник зафиксировали в городе Северо-Курильске на острове Парамушир Большой Курильской гряды (Сахалинская область) выпадение пепла в результате извержения вулкана Эбеко. Об этом сообщили ТАСС в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Эбеко сегодня присыпал город Северо-Курильск пеплом", - рассказал собеседник агентства.

По информации вулканолога Леонида Котенко, специалисты не смогли определить высоту пеплового столба из-за погоды. "Нижняя граница облачности тогда была около 500 м. Мы ощущали только пеплопад приблизительно в 11:30 сахалинского времени (03:30 мск)", - рассказал вулканолог.

Эбеко расположен в северной части Парамушира. Высота вулкана - 1 156 м. Он активизировался в середине ноября 2016 года. Для него установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.