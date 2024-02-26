В Саратовской области в больнице умер один из пяти пострадавших в ДТП

На кольцевой автомобильной дороге Lada Priora врезалась в опору освещения

САРАТОВ, 26 февраля. /ТАСС/. В больнице умер один из пяти пострадавших в ДТП на Саратовской кольцевой автомобильной дороге. Об этом сообщили в УГИБДД региона.

"Скончался пассажир автомобиля Lada, мужчина 2003 года рождения", - сообщили в управлении.

25 февраля на трассе в Татищевском районе Lada Priora врезалась в опору освещения. Как сообщал начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин, в результате пострадали пять человек, состояние трех из них оценивалось как тяжелое.