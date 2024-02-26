Суд 27 февраля огласит приговор члену правления "Мемориала" Орлову

Заседание состоится в 12:00 мск

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Головинский суд Москвы 27 февраля огласит приговор члену правления общества "Мемориал" (признано в РФ иноагентом и ликвидировано) по статье о дискредитации ВС РФ, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд удаляется на постановление приговора. Он будет оглашен 27 февраля в 12:00 мск", - сказала судья Елена Астахова.

Перед этим подсудимый обратился к суду с последним словом. В нем он подчеркнул, что причиной уголовного преследования является его личное мнение, которое он выразил в статье. "Нас обвиняют в дискредитации, не объясняя, что это такое и чем она отличается от легитимной критики. Нас обвиняют в распространении заведомо ложной информации, не удосуживаясь доказывать ее ложность", - сказал он.

Ранее прокурор потребовал приговорить его к 2 годам и 11 месяцам колонии общего режима.

В начале октября 2023 года Головинский суд признал Орлова виновным по этому же делу и назначил наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей. Прокурор требовал оштрафовать его на 250 тыс. рублей, хотя ему грозило до пяти лет лишения свободы. Защита осужденного подала апелляцию на это решение. Свою жалобу подала и прокуратура, представители которой требуют ужесточить наказание подсудимому. После этого Мосгорсуд отменил приговор и направил дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение другим судьей. При этом Орлов продолжает оставаться под подпиской о невыезде.

Согласно новой версии обвинительного заключения, Орлов также обвиняется по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России, совершенные лицом после совершения им аналогичного административного правонарушения). По сравнению с первой версией обвинения к нему добавился пункт о том, что Орлов руководствовался мотивом вражды и ненависти к российским военнослужащим. Вину он не признает. Поводом для уголовного преследования стал пост в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) от 14 ноября 2022 года, в котором опубликован перевод его статьи "Они хотели фашизма, они его получили". Статья написана для издания Mediapart.