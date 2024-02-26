В Дагестане прокуратура нашла нарушения при массовых отказах в соцвыплатах жителям

Для устранения проблемы создадут совместную рабочую группу для проведения инвентаризации поступивших материалов

МАХАЧКАЛА, 26 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Ставропольского края внесла представление управляющему региональным отделением Социального фонда России в связи с выявленными нарушениями в назначении и выплате ежемесячных пособий жителям Дагестана. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации главы Дагестана.

"По поручению руководства республики МФЦ Дагестана провел правовую экспертизу "отказов", по выявленным нарушениям направлено обращение в прокуратуру. Указанные факты подтвердились при проверке прокуратурой Ставропольского края. По результатам направлено представление в адрес управляющего Ставропольским отделением Социального фонда России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для устранения проблемы будет создана совместная рабочая группа для проведения инвентаризации поступивших от жителей материалов. Также планируется заключение соглашения о взаимодействии между Социальным фондом России по Дагестану, Социальным фондом России по Ставропольскому краю и МФЦ республики.

Ранее жалобы от жителей Дагестана были зарегистрированы региональным ЦУРом. За три последних месяца в центр поступило порядка 50 тыс. обращений из-за отказов в получении социальных выплат в связи с рождением и воспитанием детей. Власти республики обратились с просьбой разобраться в ситуации к надзорным органам.

С ноября 2023 года рассмотрение пособий для жителей Дагестана было передано в Ставропольское отделение Социального фонда России. По данным МФЦ Дагестана, с начала этого года центром выявлены многочисленные нарушения установленных сроков и массовый отказ в назначении единого пособия жителям региона. Среди поступивших жалоб множество фактов отказов на получение выплат с указанием причин "отсутствие ИНН", "отсутствие регистрации". Как уточнили в МФЦ Дагестана, данные документы не предусмотрены регламентом, во всех направленных пакетах материалов имеются документы, подтверждающие регистрацию в республике. На рассмотрении фонда находятся более 4 тыс. просроченных материалов.