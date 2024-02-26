ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Колотиловка в Белгородской области

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, в результате налета выведен из строя инфраструктурный объект связи

ТАСС, 26 февраля. Дроны-камикадзе Вооруженных сил Украину атаковали село Колотиловка в Белгородской области. В результате несколько домов получили повреждения, выведен из строя инфраструктурный объект связи.

Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Село Колотиловка Краснояружского района подверглось атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе. В результате сброшенных осколочных боеприпасов пострадавших нет. Есть повреждение в частном жилом доме: выбиты окна, побита кровля летней кухни, а также выведен из строя инфраструктурный объект связи", - написал глава региона.

Губернатор добавил, что оперативные службы работают на месте происшествия.