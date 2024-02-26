В Ленобласти ФСБ изъяла у организатора нарколаборатории 150 кг альфа-ПВП

Обвиняемого задержали и заключили под стражу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ в Ленинградской области задержали мужчину, который организовал нарколабораторию по производству психостимулятора альфа-ПВП, изъято около 150 кг запрещенного вещества. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"В ходе проведенных оперативно-следственных действий из оборота изъято более 150 кг синтетического психостимулятора альфа-ПВП общей стоимостью около 100 млн рублей. Лицо, причастное к организации данной противоправной деятельности, задержано и заключено под стражу", - говорится в сообщении.

Следственная служба УФСБ возбудила в отношении злоумышленника уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, в особо крупном размере).

По данным следствия, мужчина организовал в Ленинградской области лабораторию по производству синтетического наркотика с целью его дальнейшего крупнооптового сбыта. В распространенном пресс-службой видео задержанный сообщил, что создал лабораторию год назад и ежемесячно производил около 200 кг наркотиков.