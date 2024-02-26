В Белгородской области три человека погибли в результате атаки дрона-камикадзе ВСУ

Еще трое получили ранения

ТАСС, 26 февраля. Три человека погибли, еще трое получили ранения в результате атаки ВСУ на село Почаево Белгородской области.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"К большому горю, в результате взрыва от полученных ран трое мирных жителей погибли. <...> Еще трое человек получили осколочные ранения различных частей тела", - написал он.

Глава региона отметил, что бригады скорой помощи доставляют двоих мужчин в городскую больницу №2 Белгорода, еще одного - в Грайворонскую ЦРБ.

Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Гладков добавил, что в машине, которую атаковал дрон-камикадзе, находились строители.