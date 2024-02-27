В Приморье при падении бетонных плит из грузовика погиб человек

Еще двое пострадали

ВЛАДИВОСТОК, 27 февраля. /ТАСС/. ДТП с участием нескольких машин произошло на дороге Осиновка - Рудная Пристань в Приморском крае из-за падения железобетонных плит с грузовика. Как сообщает пресс-служба УМВД региона, один человек погиб, двое пострадали, три автомобиля получили повреждения.

"Во время движения с большегрузного транспортного средства Scania, двигавшегося со стороны города Дальнереченска в направлении поселка Тигровый, произошло падение железобетонных плит, спровоцировавшее ДТП с участием автомобилей Niva, Toyota Allion, Honda Shattle, двигающихся во встречном направлении. По предварительной информации, в результате автоаварии один человек погиб, двое травмированы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ДТП произошло в районе 91-го км автодороги Осиновка - Рудная Пристань. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства происшествия.